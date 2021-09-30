ЦБ предупредил о мошенничестве при обмене старых банкнот

Мошенники могут воспользоваться предстоящим изменением дизайна российских банкнот, предупредили в главном управлении Банка России по ЦФО. В частности, они могут предлагать обменять деньги на новые.

«В преддверии модернизации российских бумажных денег, когда изменится их дизайн, мошенники могут использовать это как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на «новые», — говорится в чек-листе по финансовой безопасности, подготовленном управлением ЦБ ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Деньги старого и нового образца будут находиться в обращении параллельно, пояснила заместитель начальника управления ЦБ Ирина Тимоничева. По ее словам, никаких обменных пунктах и акций организовываться не будет.

Ранее Банк России сообщал, что выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в 2022-2025 годах. Так, в 2022 году в обращение должны поступить банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Они будут появляться постепенно в течение нескольких лет. В оформлении будет использоваться тематика федеральных округов России.

Как рассказывал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, на тысячной купюре могут появиться изображения Нижегородского Кремля, Собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома или Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. На пятитысячной купюре ожидается появление Плотинки и Дома Севастьянова в Екатеринбурге.