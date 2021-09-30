«Газпром» досрочно выполнил планы по росту добычи газа за весь год

Объем добычи «Газпрома» за девять месяцев текущего года вырос на 17%, составив 378 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Газовый холдинг при этом уже выполнил планы по приросту добычи, которые были поставлены в этом году.

В абсолютных величинах добыча по сравнению с прошлым годом выросла на 55 млрд кубометров. Именно такой прирост компания ожидала получить за весь 2021 год: это число называл начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников во время телефонной конференции с инвесторами 31 августа, отмечает агентство.

«По нашим прогнозам, объем добычи газа группой в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд кубометров и превысит цифру 510 млрд кубометров — это максимальный уровень за последние 10 лет», — сказал он.

При этом в сентябре добыча «Газпрома» достигла рекордных показателей за последние 13 лет. Компания добыла 40,8 млрд кубометров газа, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале этой недели стоимость акций «Газпрома» побила максимум 2008 года, достигнув в ходе торгов 350 рублей. На рост котировок повлияли высокие цены на газ в Европе, которая является основным покупателем компании.

Как долго будут бить рекорды акции «Газпрома» — в материале «Газете.Ru».