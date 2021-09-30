В сенате раскритиковали политику Байдена по «Северному потоку — 2»

Сенатор от республиканской партии Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил администрацию США в бездействии в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте комитета сената.

Политик подчеркнул, что нельзя допустить функционирование газопровода.

Риш также обвинил Россию в создании газового кризиса в Европе, якобы в целях заставить Европейский союз одобрить работу «Северного потока — 2», а также обеспечить «энергетическое доминирование» Российской Федерации в Европе.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.