Сбер представил платформу для венчурных инвестиций SberUnity

Сбербанк провел презентацию своего нового продукта SberUnity — единого цифрового пространства для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями.

В презентации принимали участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, управляющий директор и руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев и основатель и генеральный партнер фонда RTP Global Леонид Богуславский.

«Мы представляем платформу SberUnity и, на мой взгляд, это очень логично, ведь для Сбера поддержка российского венчурного рынка — не только часть нашей бизнес-модели, но и часть нашей социальной миссии. По мере того, как технологичное предпринимательство будет прогрессировать, также будет прогрессировать экономика и уровень жизни людей.

Эта платформа объединяет всех участников венчурного рынка. Мы очень надеемся, что SberUnity поможет тому, чтобы в России тоже появлялись компании, которыми будет гордиться вся страна. Уже сегодня наша платформа по функционалу существенно опережает многое, что есть на западе. С нами множество других очень больших интересных компаний, таких как «Магнит», «Билайн», «Северсталь», IBM, Nvidia, Unilever и многие другие», — передает слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы два десятилетия успешно инвестируем в российские инновационные компании, которые становятся известны на глобальном рынке. Как ученый я вижу, что важную роль в появлении таких стартапов играет российское фундаментальное образование. А как инвестор и предприниматель, считаю, что нужна еще и качественная деловая среда, обмен компетенциями и доступные своевременные инвестиции. Я рад видеть, как растет такая среда, и верю, что мы увидим еще много успешных историй российских стартапов», — сказал основатель и генеральный партнер фонда RTP Global Леонид Богуславский

Резиденты платформы получат доступ к сообществу: закрытым встречам и скидкам от партнеров и экосистемы Сбера на сервисы для ведения бизнеса — грантам на облачные сервисы SberCloud, пониженные ставки по эквайрингу, бесплатный запуск контактного центра и многое другое. Первая тысяча зарегистрированных на SberUnity стартапов получит доступ к образовательным вебинарам от 500 Global (ранее 500 Startups) и венчурных инвесторов Кремниевой долины.