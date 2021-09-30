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Digital Holding начал работу в Узбекистане

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Пресс-служба «Мегафон»

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон с партнерами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

Digital Holding, призванный стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка, возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрения передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

«Создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока как ПАО «МегаФон» будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи», – сказал советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

Новым генеральным директором оператора Ucell (ООО «COSCOM») назначен Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию МегаФона в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

«Уверен, что экспертиза МегаФона и наших партнеров «ИКС Холдинг» и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания СП, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От МегаФона мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», – заключил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

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