Bloomberg: Европа просит у России больше угля

Евросоюз просит Россию увеличить поставки угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам представителей двух российских угольных компаний, производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ.

При этом в Минэнерго РФ заявили, что экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, не изменится в этом году и составит около 48 млн тонн.

Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина считает, что если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, то это приведет к огромному росту спроса на этот товар. Одна Россия не сможет обеспечить Европу углем в короткий срок.

Ранее сообщалось, что Китай попросил Россию резко увеличить поставки электроэнергии.