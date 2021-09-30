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Бывший депутат Рады заявил, что Венгрия повела себя нагло из-за контракта с «Газпромом»

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РИА «Новости»

Будапешт повел себя нагло, реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из Россию в Венгрию в обход территории Украины. Об этом в статье для издания «Главред» написал экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

«Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», — заявил Черновол.

Бывший парламентарий сделал вывод, что договор ставит своей целью «нанести прямой ущерб Украине». Черновол назвал произошедшее колоссальным провалом украинской дипломатии, добавив, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба должен подать в отставку.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года в обход Украины, через Австрию и Сербию. Документ вступит в силу 1 октября.

Ранее Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины заявил, что Киев обратится в Европейскую комиссию из-за данного контракта.

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