Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Нефтяная компания «Лукойл» заняла первое место в списке крупнейших частных компаний России, опубликованном изданием Forbes.

Выручка «Лукойла» за 2020 год составила 5639 млрд рублей, что на 28% меньше, чем в предыдущем году. В компании работают 108 тыс. сотрудников.

На втором месте X5 Retail Group, чья выручка составила 1978 млрд рублей с 339 тыс. сотрудников. Третье месте за ретейлером «Магнит» — его выручка достигла 1553,8 млрд рублей, на четвертом месте рейтинга расположилась металлургическая компания «Норильский никель» с выручкой 1124,2 млрд рублей, на пятом месте нефтяная компания «Сургутнефтегаз» с 1 075 млрд рублей выручки.

Шестую строчку занимает группа компаний «Мегаполис» (789,2 млрд рублей), седьмую — «Татнефть» (720,7 млрд рублей). Замыкают десятку крупнейших частных компаний России «Новатэк» (711,8 млрд рублей), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 млрд рублей) и НЛМК (668,6 млрд рублей).

В общей сумме 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн рублей выручки, что на 1,1 трлн рублей меньше, чем в предыдущем году.