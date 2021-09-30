ФНС разъяснила, кому сдавать отчеты о переводах с использованием электронных кошельков

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах с иностранных электронных кошельков. Речь идет об использовании иностранных электронных платежных, пишет ТАСС.

Правила предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа изменятся с 1 октября. Это нововведение касается всех категорий налогоплательщиков.

Отчет требуется, если электронный кошелек открыт у иностранного оператора, и если в течение календарного года на баланс начислена сумма свыше 600 тыс. рублей.