Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Булыкин отметил, что победа «Зенита» в ЛЧ принесла России очки... 00:36
В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации «сети экстремистов» среди рабочих 00:25
Бегающего четыре часа под крышей Внуково иностранца задержали 00:20
Роналду вырвал победу для «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ на 95-й... 00:19
Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море 00:11
Командование США раскрыло новые подробности атаки дрона в Кабуле 00:09
«Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону»... 29.09.2021, 23:54
В США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш 29.09.2021, 23:53
Инфекционист Курмаева рассказала о причинах заражения COVID-19 после... 29.09.2021, 23:24
Экс-игрок «Зенита»: «Мальме» попал не в тот турнир 29.09.2021, 23:20

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через Apple и Google Pay

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Zmeyev/Reuters

Мошенники стали обманывать россиян при помощи Pay-сервисов, убеждая привязать карту злоумышленника к смартфону клиента под видом «защищенного» средства платежа, пишет газета «Известия» со ссылкой на крупные банки.

Злоумышленники убеждают россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей под предлогом того, что деньги клиента якобы пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

После этого клиент использует банкомат с NFC-считывателем, в котором не требуется предъявлять «пластик» и достаточно иметь при себе мобильное устройство с привязанной картой, рассказали в «Тинькофф». При этом средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта и он может вывести деньги через другой банкомат. Количество таких кейсов растет с июня 2021 года, добавили в ВТБ.

Сложность с выявлением подобного рода мошенников состоит в том, что клиент фактически становится держателем карты, уточнили в банке. О существовании новой схемы мошенничества с использованием Pay-сервисов через банкоматы газете подтвердили в Газпромбанке, МКБ, «Открытии», ВТБ, ПСБ.

Ранее глава «Почта банка» Дмитрий Руденко рассказал, что телефонные мошенники придумали, как обходить банковские механизмы по предотвращению хищений: они убеждают жертв выбрасывать деньги в окно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маткапитал хотят обналичить
Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала
Skoda потеряла рынок Казахстана
Продажи машин Skoda в Казахстане остановлены
Путин вышел с изоляции и дал совет турецкому президенту
О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»
Глава генштаба США заявил о «реальной перспективе» возрождения «Аль-Каиды*»
Глава МВД Белоруссии пообещал жесткий ответ на убийство сотрудника КГБ
Бегающего четыре часа под крышей Внуково иностранца задержали
Ставший самым богатым человеком Маск пообещал отправить Безосу серебряную медаль
Новости и материалы
Булыкин отметил, что победа «Зенита» в ЛЧ принесла России очки в таблице коэффициентов УЕФА
В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации «сети экстремистов» среди рабочих
Роналду вырвал победу для «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ на 95-й минуте
Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море
Командование США раскрыло новые подробности атаки дрона в Кабуле
«Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов
В США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш
Инфекционист Курмаева рассказала о причинах заражения COVID-19 после вакцинации
Экс-игрок «Зенита»: «Мальме» попал не в тот турнир
На Урале разыскивают рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин
Червиченко о победе «Зенита» над «Мальме»: российский футбол движется вперед
Ученые предложили тестировать на коронавирус по дыханию
Пострадавшего при стрельбе в Перми студента не пустили в одну из больниц
Губерниев оценил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Мальме»
Огонь на территории нефтехимического завода в Тобольске попал на видео
Бывшему тренеру «Зенита» Петржеле не понравилась игра Дзюбы в матче с «Мальме»
На потолок аэропорта Внуково залез испанец, которому не дают улететь домой
Голландские ученые выяснили, почему двойняшки одинаковые
Все новости
Россия вернулась из нокдауна: «Зенит» разгромил «Мальме»
Победа «Зенита» в ЛЧ стала первой для российских команд на групповом этапе евросезона
Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию
Политологи рассказали, с чем связаны призывы создать армию Республики Сербской
Две смерти за два дня. Что могло погубить срочников на Урале
Знакомые и родственники погибшего на Урале срочника не верят в несчастный случай
«Одномоментно одной суммой»
В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
«Веном чем-то похож на Голлума из «Властелина колец»
Интервью Тома Харди и Энди Серкиса о фильме «Веном 2»
«Вывозить никого не нужно»: одесский депутат нашел альтернативу депортации
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
На концерты Face надели маску
Почему в России отменяют выступления рэпера Face
Как дилеры наживаются на покупателях новых машин
Кроссоверы в России выросли в цене на 60% за пять лет
«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»
Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли
«Глядя на меня, не скажешь, что я болею»: какими недугами страдают топ-модели
Что рассказывают супермодели о своих заболеваниях
Британские власти требуют от соцсетей активнее защищать пользователей
Как социальные сети стали «воротами» для онлайн-преступников
«7000 ожиданий в очереди из 10. Рекомендую»
Как взлетела игра New World от Amazon — и разбилась сразу после старта
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях