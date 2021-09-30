Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через Apple и Google Pay

Мошенники стали обманывать россиян при помощи Pay-сервисов, убеждая привязать карту злоумышленника к смартфону клиента под видом «защищенного» средства платежа, пишет газета «Известия» со ссылкой на крупные банки.

Злоумышленники убеждают россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей под предлогом того, что деньги клиента якобы пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

После этого клиент использует банкомат с NFC-считывателем, в котором не требуется предъявлять «пластик» и достаточно иметь при себе мобильное устройство с привязанной картой, рассказали в «Тинькофф». При этом средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта и он может вывести деньги через другой банкомат. Количество таких кейсов растет с июня 2021 года, добавили в ВТБ.

Сложность с выявлением подобного рода мошенников состоит в том, что клиент фактически становится держателем карты, уточнили в банке. О существовании новой схемы мошенничества с использованием Pay-сервисов через банкоматы газете подтвердили в Газпромбанке, МКБ, «Открытии», ВТБ, ПСБ.

Ранее глава «Почта банка» Дмитрий Руденко рассказал, что телефонные мошенники придумали, как обходить банковские механизмы по предотвращению хищений: они убеждают жертв выбрасывать деньги в окно.