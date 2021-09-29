Аспекты взаимодействия искусственного интеллекта с человеком обсудили на форуме «Лидеры цифрового развития»

В рамках форума «Лидеры цифрового развития» прошла дискуссия «Рынок AI-2021-2023: тренды и прогнозы развития» в рамках форума «Лидеры цифрового развития». В ней приняли участие управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта Сбера Андрей Незнамов, вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Фонда «Сколково» Сергей Кржановский и генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.

Эксперты обсудили вопросы управления инновациями для решения задач цифровой трансформации, этику применения искусственного интеллекта (ИИ) и новых технологий, а также тенденции и прогнозы развития рынка речевых технологий. В рамках обсуждения проекта Национального кодекса этики ИИ эксперты обсудили ряд его положений.

«Россия одна из первых в мире стран примет Национальный кодекс этики ИИ. Он является примером «мягкого права», и разрабатывается индустрией совместно с государством. В проекте кодекса заложено важное правило: человек не должен допускать передачи полномочий ответственного нравственного выбора системам ИИ. Разработчики исходят из того, что нельзя делегировать ответственность за последствия принятия решений системам ИИ – за все последствия работы ИИ всегда отвечает человек. Предполагается, что нормы Кодекса будут носить рекомендательный характер, он будет открыт к присоединению для всех участников рынка независимо от их государственной принадлежности», — рассказал Андрей Незнамов в ходе дискуссии.

Сбер принимает активное участие в разработке кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Над его созданием работает Альянс в сфере ИИ, участником которого является Сбер, совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ, Минэкономразвития, академическими экспертами. Кодекс будет регламентировать работу регуляторов, разработчиков, заказчиков, эксплуатантов, пользователей систем искусственного интеллекта (СИИ), экспертов и операторов СИИ и других лиц, потенциально имеющих возможность влияния на СИИ.

Форум «Лидеры цифрового развития» — это одна из главных в России дискуссионных площадок о технологиях для автоматизации бизнес-процессов в сфере финансов, взыскания, телемаркетинга, телекоммуникаций, логистики и других. В этом году центральными темами форума станут речевые технологии и решения для бизнеса на основе искусственного интеллекта. Форум проходит с 29 по 30 сентября.