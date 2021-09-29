«Механизмы не проработаны»: эксперт оценил возможность ввоза незарегистрированных вакцин в Россию

Сообщение о том, что россияне могут получить возможность привиться иностранной вакциной, даже если она не зарегистрирована в России, пока нельзя подтвердить, заявил «Газете.Ru» эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Пока рано говорить о том, что будет такая возможность. Теоретически она появляется, но пока эти механизмы не проработаны, и здесь пока очень мало конкретики», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Московский международный медицинский кластер (МММК) может получить возможность ввозить в Россию не зарегистрированные в стране лекарства, в частности, вакцины. Это, как сообщило издание, следует из разработанных Минздравом поправок.

В 2015 году правительство Москвы создало кластер с особым правовым режимом на территории «Сколково» для развития медицинского бизнеса. На его территории признается документация на медицинскую деятельность, лекарства, медицинские изделия и технологии, выданные в государствах ОЭСР, наравне с российскими. Однако часть правовых вопросов все еще не урегулирована, в частности, ввоз препаратов, не прошедших регистрацию в России.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры запустили туры в страны Европы, чтобы путешественники могли там вакцинироваться от COVID-19. Чаще всего они предлагают Сербию.