В Москве резко вырос спрос на мужской и детский маникюр

В Москве растет спрос на мужской и детский маникюр, говорится в исследовании компании «Эвотор» (есть у «Газеты.Ru»). Среднее число чеков за год увеличилось в 4 и 2,5 раза соответственно.

Средняя цена на детский маникюр в столице составила 514 рублей, а на мужской — 1044 рублей. При этом специалисты отметили, что эти услуги «остаются не массовой услугой салонов красоты».

В среднем москвичи оставляют в салонах красоты и парикмахерских 2067 рублей, подсчитали в «Эвоторе». Средняя цена на женскую стрижку сейчас составляет 1702 рубля, а на маникюр ― 1650 рублей.

По всей России средний чек салонов красоты в сентябре составил 1419 рублей. Это на 12% больше, чем в 2020 году. Средняя цена женской стрижки — 868 рублей (+6%), а маникюра c покрытием ― 1533 рубля (+5%).

«Эвотор» проанализировал данные чеков свыше 800 тыс. своих смарт-терминалов. Средний чек по салонам красоты рассчитывался по данным на 1-20 сентября 2021 и 2020 годов.

Ранее исследование CloudPayments показало, что самые щедрые онлайн-чаевые в России получают мастера салонов красоты. Средняя сумма вознаграждения в первой половине сентября составила 434 рубля. Размер чаевых у мастеров при этом постоянно растет.