«Яндекс» переименовал банк «Акрополь»

Компания «Яндекс» переименовала купленный этим летом банк «Акрополь» в Яндекс-банк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что новое название финансовая организация получила с 28 сентября.

«Права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания»,— уточнили в «Яндекс».

«Яндекс» договорился о покупке московского банка «Акрополь» в апреле этого года, и уже в июле было объявлено о закрытии сделки. За приобретение регулятора было отдано около 1,1 млрд руб., в том числе 75 млн руб. в качестве премии к капиталу за покупку, «Яндекс» получил 100% акций банка.

В мае стало известно, что «Яндекс» планирует купить и в дальнейшем интегрировать в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин одежды KupiVIP. В компании отметили, что соответствующая сделка поможет «Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров «благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP».