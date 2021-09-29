Лучшие IT-специалисты России работают в банках

Победителями трека «Информационные технологии» в рамках всероссийского конкурса «Лидеры России» стали 37 специалистов, занятых в разных сферах деятельности – от проектного управления, маркетинга и страхования до аудита, телекоммуникаций и банковской сферы. Всего в финале трека приняли участие 251 конкурсант из 48 регионов России, сообщают организаторы проекта.

«Этот трек мы запустили, потому что перед нашей страной стоят задачи по цифровизации ключевых отраслей экономики и общественной жизни. Решить их можно, только имея сообщество умелых специалистов и управленцев. Здорово, что трек оказался востребованным. Вы с успехом выдержали серьезную конкуренцию, пройдя конкурс в 64 человека на место», — обратился к финалистам генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Одним из 37 победителей трека, в котором оценивались лидерство, стратегическое и системное мышление, самоорганизация, креативность, нацеленность на результат и другие важные компетенции, стал исполнительный директор управления розничного моделирования Газпромбанка Андрей Анисимов.

«Участие в масштабном конкурсе «Лидеры России» — это некий вызов себе, именно такие решения помогают двигаться вперед самому и трансформировать мир вокруг себя», — объясняет он свое желание принять участие в этом проекте. Он рассказал, что цифровая трансформация сейчас как раз активно идет в Газпромбанке, там внедряются новые технологии, машинное обучение, data science. В том числе знания и навыки, полученные в команде банка, позволили успешно пройти все кейсы на конкурсе и проявить себя максимально компетентно не только в сфере IT, но и в части soft skills.

Организаторы конкурса подчеркивали, что повсеместное распространение цифровизации существенно меняет подход к подбору кадров — высококлассные специалисты в области IT нужны не только в организациях, где эта сфера деятельности является основной, но и практически во всех отраслях экономики. Поэтому нет ничего удивительного, что победители данного трека «Лидеров России» представляют самые разные сферы деятельности.

По словам Алексея Комиссарова, за IT-лидерами не только будущее, но и технологичное, комфортное сегодня, а победители трека «Информационные технологии» — это именно те люди, которые мыслят нестандартно, готовы развиваться и предлагать самые прорывные идеи.

Важность внедрения современных технологий в рабочие процессы нельзя отрицать, но лидируют все изменения люди. «Газпромбанк сегодня строит цифровую организацию, где в центре инноваций — человек», — рассказывает начальник департамента по работе с персоналом ГПБ Ольга Терпигорева. Это одна из причин, по которой банк поощряет стремление своих сотрудников к развитию и дает для этого все возможности. Так, помимо обучающих курсов по тайм-менеджменту, решению конфликтных ситуаций, убедительной аргументации и других, в этом году была запущена программа подготовки лидеров цифровой трансформации «Флагманы». По итогам отбора 300 участников были разделены на проектные команды, которые под руководством экспертов и менторов работали над решением реальных банковских кейсов — оцифровкой бизнес-процессов, улучшением цифрового опыта клиентов, уменьшением операционных задач и другими проектами.