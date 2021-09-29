Власти направят более 750 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

На финансирование федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» до 2024 года планируют направить более 750 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России, руководитель федерального проекта Юрий Гордеев.

«Предусматривается большой объем финансирования — около 754 млрд рублей, причем большая часть — 585 млрд рублей — средства внебюджетных источников. Эти деньги бизнес будет сам вкладывать в создание туристической инфраструктуры», — заявил он.

Гордеев подчеркнул, что меры государственной поддержки будут самыми разными: от грантов для малого бизнеса, до субсидирования процентной ставки от 3 до 5% для крупного бизнеса при строительстве отелей.

Кроме того, власти намерены направить бюджетные средства на создание инженерной инфраструктуры, подведение дорог, сетей, разработку мастер-планов туристических территорий и так далее. Главная цель проекта — обеспечение туристических территорий современной инфраструктурой.

Ранее банк ВТБ заключил соглашение с Федеральным агентством по туризму России о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере. Программа будет направлена на льготное финансирование проектов по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры.