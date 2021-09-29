Исследование показало, сколько россиян работают сверхурочно

Почти половина россиян — 48% — регулярно работает сверхурочно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Наибольшее число респондентов — 29% — указали, что работают сверхурочно примерно от трех до пяти часов в неделю.

«Еще 37% респондентов рассказали, что иногда тоже задерживаются на рабочем месте. Только 15% участников исследования отметили, что стараются всегда уходить с работы вовремя», — следует из данных опроса.

По данным исследования, больше всего — 23% — перерабатывают специалисты на транспорте и в сфере логистики. Примерно каждый шестой опрошенный «трудоголик» указал отрасль производства или промышленности, еще 15% перерабатывающих участников исследования указали сферу продаж, 12% — строительства, 11% — медицины.

Говоря о вознаграждении, 70% респондентов заявили, что работодатель не оплачивает сверхурочное время, 13% отметили, что за переработки им выплачивают менее 10% заработной платы. От 10% до 30% зарплаты за сверхурочное рабочее время выплачивают компании 6%. Еще 4% указали, им платят за переработки 30-50% зарплаты, а 7% отметили вознаграждение размером более 50%.

Ранее исследование показало, что работа раздражает почти две трети россиян. По словам 46% опрошенных, их бесят отношения с коллегами, а 34% не нравится руководитель.