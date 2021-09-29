Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре

Увеличение цен на бензин спрогнозировал глава аналитического центра Независимого топливного союзе Григорий Баженов на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?». Об этом пишет РИА новости.

По оценке эксперта, в октябре топливо вырастет в цене на 25-30 копеек.

«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь–октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост», – указал Баженов.

Причина роста цен заключается в убыточности работы АЗС, говорит специалист. По его словам, оптовые цены сейчас максимально приближены к розничным. Такая ситуация сложилась из-за увеличения экспортных нетбэков.

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу снова начала расти после небольшого снижения накануне и установила новое рекордное значение. Информация об этом опубликована на официальном сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов стоимость Аи-95 выросла на 0,28% и достигла 60,253 тыс. рублей за тонну.

Ранее в Росстате заявили, что средние потребительские цены на бензин в России в середине сентября снизились на 5 копеек и составили 48,88 рубля за литр. Снижение цен на бензин зарегистрировано в 35 регионах Российской Федерации. Самое заметное снижение цен произошло в Йошкар-Оле – на 0,5%.