В России банкам могут ограничить выдачу кредитов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об ограничении выдачи банками кредитов может быть принят в первом чтении в октябре этого года, а вступить в силу — в начале 2022-го. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что законопроект предусматривает ограничения только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности.

При этом, лимиты не будут распространяться на залоговые виды ссуд, например, ипотека и автокредиты. Но планируется, что будут установлены максимально допустимые доли отдельных видов рискованных займов в общем объеме выдаваемых банком или МФО кредитов в течение квартала.

Период введения ограничений будет рассматривать совет директоров ЦБ в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Ранее стало известно, что с начала года в России наблюдается рост выдачи кредитов населению. Общий долг населения перед кредитными организациями с января 2021 года вырос на 2,3 трлн рублей.