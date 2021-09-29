В России выросло количество выданных кредитов

С начала года в России наблюдается рост выдачи кредитов населению. Общий долг населения перед кредитными организациями с января 2021 года вырос на 2,3 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам финансиста Яна Марчинского, в сентябре показатель стал выше по сравнению с прошлогодним в аналогичный период на 19,6%, а увеличение по займам без ипотеки и автокредитов еще больше — на 36%.

«С одной стороны, прирост связан с тем, что на фоне пандемии спрос на кредиты в 2020 году уменьшился. С другой стороны, спрос мог увеличиться из-за повышения ключевой ставки. В сентябре ЦБ увеличил этот параметр до 6,75. Как правило, следом подтягиваются и проценты по займам. Поэтому клиенты торопятся взять кредит прежде, чем он подорожает», — утверждает Марчинский.

По его словам, самый распространенный повод для получения потребкредита — ремонт квартиры, дачи или дома, на втором месте — покупка автомобиля, а на третьем — приобретение бытовой техники и электроники.

По данным аналитика цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор» Кырлана Марчела, средний размер оформленных кредитов в первом полугодии 2021 года равняется 268,5 тыс. рублей, что на 23,7% больше, чем в прошлом году — около 217 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что российские банки в августе одобрили 77,2 млрд руб. лимитов по кредитным картам, что на 29% больше по сравнению с августом 2020 года, таким образом, этот объем достиг допандемийных значений.