Аграрии предупредили о предстоящей потере Россией лидерства в экспорте пшеницы

Россия может потерять мировое лидерство в экспорте пшеницы по итогам текущего сельскохозяйственного года (июль 2021 — июнь 2022), допускают опрошенные «Интерфаксом» эксперты. Однако большой проблемы они в этом не видят: в приоритете у страны внутренние производители и потребители.

«Наша позиция как крупнейшего экспортера пшеницы в мире в этом году непрочная, нас может опередить Евросоюз с его 27 странами», — сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Он пояснил, что в этом году у стран-конкурентов хороший урожай, у нас же он будет меньше, чем в прошлом году. Кроме того, есть ограничения по экспорту, которые затрудняют работу всей цепочки, а переменная пошлина не способствует стимулированию поставок. Но большой проблемы в данном случае Рылько не видит.

«Главное, чтобы наши аграрии смогли заработать. На юге, даже несмотря на пошлину, они получают довольно серьезные деньги», — отметил он.

Другой эксперт, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает вероятность потери статуса мирового лидера «достаточно высокой». «Вероятность того, что уступим первенство, достаточно высока. Хоть экспорт и идет в целом неплохо, но риски сохраняются, в том числе связанные с пошлиной. Соответственно, это сбивает стимулы к производству», — сказал он.

Россия вышла в лидеры по экспорту пшеницы после рекордного урожая 2017 года. Тогда удалось собрать 135,5 млн тонн зерна.

Ранее сообщалось, что Россия в августе экспортировала 6,08 млн тонн зерна. Это стало абсолютным историческим максимумом, отметила компания «ПроЗерно» со ссылкой на данные ФТС. В частности, за рубеж было поставлено 5,27 млн тонн пшеницы.