Россияне по уровню благосостояния вернулись на 10 лет назад

Благосостояние россиян сейчас находится на уровне 2010-2011 годов, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Объем реальных располагаемых доходов населения (остаются после выплаты обязательных платежей с коррекцией на инфляцию) в первом квартале прошлого года вырос на 1,9%. Во втором квартале на фоне пандемии коронавируса этот показатель упал на 7,1%, а в третьем и четвертом сократился еще на 4,7% и 1,2% соответственно. По итогам всего 2020 года падение доходов составило 2,8%.

«Это не самое глубокое кризисное падение доходов населения: так, в 2016 г. оно составляло 4,5%. Однако ситуация усугубляется тем, что в связи со слабой динамикой доходов после кризиса 2014–2016 гг. доходы не успели вернуться к докризисным значениям, а 2020 г. только усугубил ситуацию. По итогам 2020 г. благосостояние населения находится примерно на уровне 2010–2011 гг.», — отметили в Счетной палате.

При этом, по мнению аудиторов, динамика прошлого года «была нетрадиционной для кризисных лет». В частности, объем реальных располагаемых доходов упал из-за сокращения доходов от предпринимательской деятельности и других денежных поступлений. А вот реальные начисленные зарплаты и реальные назначенные пенсии, наоборот, росли.

В Счетной палате подчеркнули, что России удалось избежать роста уровня бедности: по итогам 2020 года она снизилась на 0,2 процентных пункта, до 12,1%.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что главными врагами России являются бедность, проблемы здравоохранения, образования и инфраструктуры. По его словам, «враг» в лице бедности еще не побежден, и уровень благосостояния россиян нужно повышать.