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Россиян предупредили об опасности «ипотечной лихорадки»

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В России на фоне льготных программ произошел бум жилищного кредитования, отмечается в статье, подготовленной заведующим лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денисом Домащенко. Общий объем ипотечной задолженности сейчас превышает 10,7 трлн рублей.

На данный момент более половины долгов россиян – ипотечные. Если в начале 2020 года доля ипотеки в структуре задолженности по стране составляла 43,5%, то сейчас она уже составляет 47,6%. В Москве и Санкт-Петербурге зафиксирован еще «более впечатляющий» рост: более 53% и 55% соответственно.

«Опасность такой «ипотечной лихорадки» заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, в будущем не всегда способной качественно обслуживать задолженность. В ряде регионов страны такие негативные тенденции уже отмечаются», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что темпы прироста просроченной задолженности по ипотеке в Чукотском АО, Калининградской, Магаданской, Ивановской и Кировской областях превышают рост всей ипотечной задолженности.

«Но в целом по стране ситуация под контролем. Набор ипотечной задолженности пока идет быстрее, чем нарастают проблемы с ее обслуживанием», — отметил Домащенко.

Хорошо обслуживают ипотеку в Архангельской, Брянской, Сахалинской, Томской, Орловской, Костромской областях и других регионах, где доля просроченной задолженности составляет менее 0,4% от общего объема долга. В целом по России этот показатель составляет 0,66%.

Ранее исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» показало, что несмотря на запущенную госпрограмму льготной ипотеки, жилье в кредит в целом к середине 2021 года оказалось для россиян дороже, чем до пандемии. Это произошло на фоне повышенного спроса и снижения доходов россиян. Эксперты считают, что население будет меньше покупать квартиры.

Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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