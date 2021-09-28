Эксперт Правосудов объяснил, почему «Турецкий поток» для Украины опаснее «Северного потока – 2»

«Турецкий поток» может представлять большую опасность для Украины, чем «Северный поток – 2», потому что он уже работает, сказал «Газете.Ru» гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Он («Турецкий поток». – «Газета.Ru») просто скорее сказался на Украине, потому что уже заработал. «Северный поток – 2» — пока еще только потенциальная опасность, а это уже реальная, газ по нему идет. Поэтому это более опасный проект для Киева на сегодняшний день, т.к. он реально работает», — отметил эксперт.

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что «Турецкий поток» представляет большую угрозу для Украины, чем «Северный поток — 2». Он отметил, что страна приобретает реверсный газ в Словакии, хотя у этой страны «нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа». Он добавил, что газ по «Турецкому потоку» из-за действий украинских властей теперь будет перекачиваться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

«Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года. Соглашение должно вступить в силу 1 октября. По условиям контракта, из России будет поступать 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. В прошлом году Венгрия импортировала 8,6 млрд кубометров газа из России.

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