Аналитик Пикин рассказал, при каких условиях цена на газ дойдет до $2000

Цены на газ в Европе продолжат расти, несмотря на то, что они уже превысили отметку $1000 за 1 тыс. кубометров, сказал «Газете.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, они могут увеличиться до $1200, а при определенных факторах – даже до $1500 или $2000.

Эксперт отметил, что на рост цены повлияло подорожание газа в азиатском регионе. Между Азией и Европой сейчас идет конкуренция за сжиженный газ: его не хватает как азиатам, так и европейцам.

«Кто из них предложит более высокую цену – туда газ и пойдет. Фьючерсы на газ в ноябре в Азии выросли выше $1040, Европа ответила уровнем фьючерсов на октябрь $1030. Идет ценовая конкуренция», — пояснил Пикин.

По его мнению, «адекватный, здравый» уровень цены для газа будет $1200, но в моменте стоимость фьючерсов может достичь и $1500-2000 и, возможно, даже больше.

«Все возможно, как факторы сложатся. Первый важный фактор – зима, какая температура будет в Азии и Европе. Второй фактор – будет ли введен «Северный поток – 2», который улучшит ситуацию в Европе, который даст дополнительные объемы. Сейчас газ по трубам – это константа, неизменная величина. И поэтому европейцы конкурируют с азиатами за сжиженный газ, который необходимо привлечь более высокой ценой. Как только Европа получит дополнительные объемы газа, ситуация улучшится», — подчеркнул аналитик.

Ранее цена на газ в Европе впервые пробила отметку в $1000 за 1 тыс. кубометров на бирже ICE. В ходе торгов она достигала $1030.

Почему цена газа в Европе бьет рекорды – в материале «Газеты.Ru».