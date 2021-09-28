Вылов самой дешевой рыбы в России сократился

Российские рыбаки стали отказываться от промысла сардины иваси и ее добыча в 2021 году сократилась. Об этом заявил Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР). Данное обращение было направлено вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишут «Ведомости».

В Росрыболовстве подтвердили, что в январе – августе текущего года добыто 79 124,8 т сардины иваси. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, это связано прежде всего с тем, что в прошлом году сардины добывались на 23 судах, а в текущем – только на 16.

В будущем году вылов сардин может еще сократиться, следует из письма рыболовов.

Ранее в Росрыболовстве опровергли сообщения о росте цен на сардины иваси. Как рассказал представитель ведомства, объективные причины для сокращения добычи данного вида рыбы отсутствуют. Дальневосточные рыболовные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили о риске крупномасштабных сбоев в добыче сардины иваси, что может привести к повышению цен на часть рыбной продукции. Такие сбои в промысле ожидаются в результате вступления в силу нового требования по таможенному декларированию так называемых незаходных судов, который из-за роста расходов на растаможивание траулеров может привести компании к отказу от ловли сардины иваси.