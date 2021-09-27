Глава МИД Украины назвал «ударом» от Венгрии подписание контракта с «Газпромом»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил о том, что подписание Венгрией контракта с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины является ударом со стороны Будапешта.

По его словам, Киев отреагирует «соответствующе».

«Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно», — заявил Кулеба.

О намерениях Венгрии подписать соглашение для поставок российского газа стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал данный вопрос в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 30 августа глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Ранее Кулеба заявил, что Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта между Россией и Венгрией на поставку газа в обход Украины.