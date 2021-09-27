Турция нашла способ покрыть потребность в газе

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил в интервью Bloomberg, что недавно открытое месторождение природного газа «Сакарья» в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего пика к 2027 году.

Месторождение «Сакарья» – крупнейшая находка в Черном море. Его извлекаемые запасы оцениваются примерно в 540 млрд кубометров газа. Турция планирует сначала выйти на производственную мощность в 3,5 млрд кубометров газа в 2023 году. Потом этот объем планируется нарастить примерно до 15 млрд кубометров в год в течение четырех лет после начала добычи. Это приблизительно 25% от всего объема производства в ЕС на сегодняшний день. По словам Фатиха Донмеза, Турция не планирует привлекать международные нефтяные компании для участия в разработке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что открытие данного месторождения может стать толчком для экономики страны, которая оценивается в $765 млрд, пишет Bloomberg. Он пообещал начать производство в 2023 году — к столетию основания современной Турции. О находке нового месторождения политик объявил в июне этого года.