Цены на газ в ЕС достигли почти $950

На момент закрытия торгов в понедельник, 27 сентября, цена на газ в Евросоюзе достигла практически $950 за одну тыс. куб. м, показывая рост более чем на 11% по итогам дня. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $946 за 1 тыс. куб. м.

Отмечается, что общий рост цены за кубометр газа 27 сентября превысил показатель в 11%.

Ранее «Газпром» и Венгрия 27 сентября подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Венгрия начнет получать газ через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем».

Подписанные контракты подразумевают «надежные и стабильные поставки российского газа на 15 лет».