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Названо число туристов, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал, что Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 млн туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Юг России — Краснодарский край и Крым — по итогам этого года выйдут практически на уровень 2019-го. Краснодарский край за восемь месяцев принял 12,4 млн, Крым — порядка 6 млн туристов», — заявил Барзыкин.

Также он добавил, что выездной туризм в России набирает обороты медленнее внутреннего.

«В прошлом году пропорция была такой: 90% — внутренний туризм и лишь 10% — выездной. В этом году 80% — внутренний и, думаю, до 20% наберет выездной», — считает вице-президент РСТ.

Ранее сообщалось, что турпоток в Крым побил рекорд за постсоветский период.

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