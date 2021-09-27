Акции компании «Газпром» достигли 13-летнего максимума и обновили рекорд

Стоимость акций компании «Газпром» на Мосбирже превысила 350 рублей за штуку. В результате обновился максимум по стоимости с 2008 года.

Исторический рекорд был установлен 13 лет назад, когда одна акция продавалась на бирже за 369,5 руб. Речь о 22 мая 2008 года.

В понедельник, 27 сентября, за акцию «Газпрома» дают на Мосбирже 350,4 руб. (+ 1,7% в дневном выражении). При этом объем торгов превысил 3,8 млрд. рублей.

Спрос на акции «Газпрома» постепенно увеличивается из-за роста цен на газ в Европе.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и правительство Венгрии подпишут контракт о поставке газа.

Также запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума. В прошлом году хранилища были заполнены на 94%. Наихудшая ситуация наблюдается в Австрии, где газовые резервуары заполнены на 50%, следом по наименьшему количеству топлива идут Нидерланды (54%).