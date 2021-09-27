Россия вошла в тройку стран G20 без компаний-«единорогов»

Ученые Высшей школы экономики выяснили, что среди стран G20 «единороги» отсутствуют лишь у троих. В список вошли Аргентина, Италия и Россия, пишет пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Российской кластерной обсерватории (РКО) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

На долю США и Китая — приходится 77% стартапов с оценкой более $1 млрд.

Чтобы стать так называемым «единорогом», компания должна достичь оценки в $1 млрд менее чем за 10 лет. При этом ее создатели должны владеть не менее чем 75% стартапа. По оценке экспертов, наличие таких компаний — признак эффективности национальной инновационной системы,

Как рассказал глава РКО Евгения Куценко, Россия сейчас выступает донором в международной миграции «единорогов». Так, четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) полностью покинули РФ.