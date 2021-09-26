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Песков назвал «пропагандой со знаком минус» требования США прокачивать газ через Украину

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что требования США об увеличении «Газпромом» прокачки газа через территорию Украины являются «пропагандой со знаком минус».

«Наши потребители в Европе — это наши главные партнеры. И «Газпром» при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность. Поэтому вот такие окрики из США — это ничто иное как пропаганда. Но эта пропаганда — со знаком минус», — сказал он.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как у Европы запасы газа ограничены.

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