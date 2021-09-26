Финансист Достов прогнозирует исчезновение наличных в России

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне отказываются от наличных денег в пользу банковских карт.

По его словам, переход к безналичному расчету в России произошел во многом из-за пандемии коронавирусной инфекции, так как люди старались избегать лишних контактов.

«В крупных населенных пунктах у нас отказ от наличных денег практически произошел. В среднем количество безналичных платежей превышает 70%, и эта тенденция продолжает развиваться, то есть наличных будет все меньше и меньше», — сказал Достов в интервью радио Sputnik.

При этом он отметил, что в некоторых случаях россияне продолжат использовать наличные в любом случае. Так, в обороте останутся крупные купюры, которые хранят в качестве «аварийного запаса», а также мелочь для чаевых или чтобы давать детям.

Ранее эксперты предсказали победу криптовалют над наличными.