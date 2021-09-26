Эксперты прогнозируют отказ от политики «печатного станка» в мире

Экономисты считают, что отказ от печатания денег, к которому монетарные власти многих стран стали все чаще прибегать, будет сопровождаться болью. Об этом пишет РИА «Новости».

Михаил Королюк из «ИФК Солид» говорит, что раньше власти прибегали к печатанию денег только в экстренных случаях, а сейчас это становится обыденностью.

«Невозможно заливать весь мир бесконечной ликвидностью не вызвав тяжелых последствий в самом фундаменте современной экономики. Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным», — считает эксперт.

Он добавил, что отказ будет тяжелым по политическим соображениям и, потому, будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами.

«Рано или поздно, с болью и разрушениями, но слезть с «печатного станка» придется», — отметил Королюк.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что дополнительные выплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику.

24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». В нем говорится, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей является мерой социальной поддержки.