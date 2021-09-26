«Дикий ужас»: в самолет попала молния во время экстренной посадки в Краснодаре

В Краснодаре экстренно сел борт Azur Air, выполнявший рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи, во время захода на посадку в него попала молния. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн».

Уточняется, что из-за грозового фронта аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолеты. Летевший из Екатеринбурга борт стал заходить на второй круг, в это время в него ударила молния. Один из очевидцев сообщил, что пассажиры запаниковали и вели себя «ровно так, как когда понимают и чувствуют, что самолет падает».

«Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно... Мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», — рассказал один из пассажиров.

По данным издания, в авиакомпании Azur Air заявили, что пострадавший самолет в настоящее время неисправен.

Ранее сообщалось, что самолет из Омска экстренно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира