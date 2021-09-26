Банкам дадут возможность отказаться от бумажных договоров

Госдума начала работу над новым законом о цифровом архиве. Об этом пишут «Известия».

«Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Это огромная экономия, снижение издержек», — заявил изданию депутат Анатолий Аксаков, оценив возможную экономию банков в миллиарды долларов в год.

По данным газеты, в крупных банках уже переходят исключительно на электронный оборот по новым документам, что существенно сокращает расходы и экологический вред.

Однако эксперты опасаются, что электронное взаимодействие теоретически может сделать данные желанной целью для мошенников. Сложности идентификации клиента и его действительной воли на заключение договора будут возникать регулярно, уверен эксперт Pen&Paper Станислав Данилов. По его словам, сейчас нельзя дистанционно установить, украл ли кто-то электронную подпись и пытается ли заключить договор мошенник.

Ранее стало известно, что сотни тысяч логинов и паролей от электронных почт оказались под угрозой утечки.