Для остановки работы российского газопровода «Северный поток – 2» можно использовать принцип энергетической солидарности ЕС. Свою роль в этом могут сыграть санкции в отношении компаний, желающих застраховать проект, говорится в материале польского портала BiznesAlert.

«Если европейцы не поддадутся шантажу «Газпрома» в связи с кризисом цен на газ, до начала поставок по «Северному потоку-2», которые уже отложены почти на два года, пройдет еще много времени. Это действительно может обернуться финансовым крахом», — подчеркивается в материале.

При этом отмечается, что если проект адаптировать к правилам ЕС, он не будет представлять значительной угрозы энергетической безопасности Польши и Европейского Союза, хотя по-прежнему будет угрожать Украине.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сценарий с санкциями наихудшим вариантом развития двусторонних отношений, «который перечеркивает дух женевской встречи и надежды на налаживание диалога между двумя странами».