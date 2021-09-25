Самолет с финдиректором Huawei приземлился в Китае

Самолет с финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была арестована в Канаде в 2018 по американскому запросу, приземлился в субботу, 25 сентября, в аэропорту китайского города Шэньчжэнь, сообщает «Синьхуа».

Самолет, на борту которого находилась Мэн Ваньчжоу, приземлился в Шэньчжэне в 21.50 по местному времени (17.50 мск), ее встречали десятки людей с плакатами «Добро пожаловать домой».

Мэн Ваньчжоу выразила благодарность встречающим и всему Китаю за поддержку в ходе своей борьбы за освобождение.

Ранее финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу освободили и разрешили покинуть Канаду.

Рассмотрение дела Ваньчжоу длилось более двух с половиной лет. Она была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу американской прокуратуры. Спустя десять дней менеджера Huawei выпустили под залог в 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.