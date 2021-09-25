Польша отказывается платить ЕС штраф за работающую шахту

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не должна выполнять решение заместителя председателя суда ЕС, который обязал выплачивать €500 тыс. евро в день за добычу угля на шахте «Туров». Об этом сообщает «Польское радио».

По его словам, так как решение о штрафах было принято единолично, это подрывает смысл функционирования суда Европейского союза.

Глава государства отметил, что 7% польской энергетики приходится на уголь из шахты «Турув». Она обеспечивает электростанцию, которая снабжает электроэнергией значительную часть страны. Дуда добавил, что Польша не может остановить работу на этой шахте, поскольку это ограничит запасы электроэнергии.

Также он выразил мнение, что суд принял такое решение, чтобы Варшава закупала электроэнергию в Германии.

20 сентября суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере €500 тыс., пока не прекратится добыча угля на шахте «Туров». С просьбой остановить работу шахты в суд обратилась Чехия в конце февраля 2021 года. Конфликт между ней и Польшей из-за «Турова» длится уже несколько лет. По мнению официальной Праги, работа шахты наносит экологический вред стране. Шахта расположена на юго-западе Польши, поблизости от границ с Чехией и Германией.