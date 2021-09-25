Компания Deutsche Energiepool расторгла контракты на поставку газа из-за растущих цен

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб Deutsche Energiepool расторг контракты с несколькими клиентами на фоне экономической нецелесообразности. Причиной стали высокие цены на газ, сообщается на сайте немецкой компании.

«За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз», — объяснили в пресс-службе.

В организации добавили, что подобного беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не предполагал.

Также поставщик уточнил, что цена на газ на спотовом рынке в августе прошлого года составляла 4,80 евро за 1 МВтч. При этом на 20 сентября 2021 года цена достигла 75,04 евро за 1 МВтч.

В планах у Deutsche Energiepool прекращение поставок природного газа по всей стране, а для сохранения рабочих мест упор сделают на энергетический сектор.

Ранее стало известно, что запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума.