Россиянам объяснили разницу в цене у одинаковых продуктов

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, почему цены на одинаковые продукты стоят по-разному в различных торговых точках. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что если в радиусе одного километра от жилых домов находится только один продуктовый магазин, то цены в нем будут завышены. Согласно исследованиям, при конкуренции между тремя торговыми точками цены снижаются примерно на 5%, между пятью —на 10%. Увеличение количества магазинов не сказывается на стоимости товаров, ведь снижение цен делает торговлю невыгодной для предпринимателей, утверждает эксперт.

Другой фактор - качество обслуживания покупателей. Чем он лучше, тем дороже будут товары.

На цену влияет и бизнес-стратегия магазина. Если одни делают ставку на быструю продажу небольшого количества товара, то стоимость продуктов в этой точке будет меньше. Другие магазины держат курс на состоятельных клиентов, что повышает стоимость товаров.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России планирует создать прямые контракты между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен.