Привлечение осужденных к труду принесет бюджету РФ около 16 млрд рублей в год

Бюджет России будет получать порядка 16 млрд. рублей ежегодно от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В документе утверждается, что доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду оцениваются в 15,2 млрд рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 млрд рублей в 2022 году, 15,9 млрд рублей в 2023 году и 16,2 млрд рублей в 2024 году.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными.

В настоящее время в российских тюрьмах и колониях находятся 483 тысячи человек.

Калашников уточнил, что сейчас из них право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тысяч человек.

Глава управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова заявила, что замена труда мигрантов не является основной целью перевода заключенных на работу на предприятия.

По ее утверждениям, только в минувшем году новое наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тыс. человек, выплативших в доход государства 80 млн рублей.