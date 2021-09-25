Самозанятых таксистов хотят обязать заключать договоры с агрегаторами

Самозанятых водителей допустят к извозу только после заключении договора со службой заказа такси. Это требование прописано в разрабатываемом федеральном законе «О такси», текст которого опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов

«Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <…> договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность <...> с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что самозанятые таксисты будут проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а их автомобилям будут проводить предрейсовый контроль технического состояния. Однако в самом законопроекте эти требования распространяются только на юрлица и индивидуальных предпринимателей, а для самозанятых предусмотрены регулярные обязательные медосмотры и совершенствование навыков первой помощи.

Ранее Минтранс предложил ввести ответственность для агрегаторов такси перед пассажирами.