Источник: сайентологические организации из США вывели из России более 1 млрд рублей

Сайентологические организаций WISE Int. и CST за восемь лет вывели за рубеж более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных и контролирующих органах.

По их информации, данные организации являются руководящими органами Международной церкви сайентологии и занимаются распространением религиозной доктрины основателя сайентологии, американского писателя-фантаста Рона Хаббарда. CST и WISE Int. зарегистрированы в США со статусом «Калифорнийская некоммерческая религиозная корпорация». По уставу они были учреждены «исключительно для достижения религиозных целей», а также «пропаганды и содействия развитию религиозного учения Хаббарда, распространения, поддержания чистоты и целостности сайентологии».

Как рассказал один из источников, в РФ оба сообщества на протяжении длительного времени скрывали свой реальный правовой статус и нарушали федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», который регламентирует деятельность иностранных религиозных организаций в стране. По его словам, это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в РФ и выводили за границу. Как заявил источник, с 2012 по 2020 год из страны было выведено свыше 1 млрд рублей только через счета WISE Int. и CST и еще несколько миллиардов путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации.

В пятницу стало известно, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность двух американских организаций сайентологов — Всемирного института сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и CST (Church of Spiritual Technology, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, «Библиотека Л. Рона Хаббарда»). В надзорном ведомстве заявили, что их деятельность представляет угрозу безопасности России.