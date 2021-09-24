Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Посольство России запросило у США данные о местонахождении зампреда... 18:18
Фетисов оценил приглашение Знарка в сборную России 18:13
Сторонники Греты Тунберг устроили в Берлине крупнейший в истории экопротест 18:11
Художник Ян Фабр предстанет перед судом за домогательства 18:10
Суд США выдал ордер на арест зампредседателя «Новатэка» Джитвэя 18:05
Леонова назвала Валиеву очевидным кандидатом в олимпийскую сборную 18:05
В Германии ХДС/ХСС догоняет СДПГ по уровню поддержки среди избирателей 18:03
Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума 18:02
Воробьев о решении Галицкого отойти от дел: Apple без Джобса уже 14-й iPhone... 17:59
Судящаяся с Ники Минаж жертва мужа певицы пожаловалась на угрозы 17:57

Источник: сайентологические организации из США вывели из России более 1 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Сайентологические организаций WISE Int. и CST за восемь лет вывели за рубеж более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных и контролирующих органах.

По их информации, данные организации являются руководящими органами Международной церкви сайентологии и занимаются распространением религиозной доктрины основателя сайентологии, американского писателя-фантаста Рона Хаббарда. CST и WISE Int. зарегистрированы в США со статусом «Калифорнийская некоммерческая религиозная корпорация». По уставу они были учреждены «исключительно для достижения религиозных целей», а также «пропаганды и содействия развитию религиозного учения Хаббарда, распространения, поддержания чистоты и целостности сайентологии».

Как рассказал один из источников, в РФ оба сообщества на протяжении длительного времени скрывали свой реальный правовой статус и нарушали федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», который регламентирует деятельность иностранных религиозных организаций в стране. По его словам, это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в РФ и выводили за границу. Как заявил источник, с 2012 по 2020 год из страны было выведено свыше 1 млрд рублей только через счета WISE Int. и CST и еще несколько миллиардов путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации.

В пятницу стало известно, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность двух американских организаций сайентологов — Всемирного института сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и CST (Church of Spiritual Technology, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, «Библиотека Л. Рона Хаббарда»). В надзорном ведомстве заявили, что их деятельность представляет угрозу безопасности России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Ничего не помнит о произошедшем»
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
«Достойное предков поколение»: глава СК предложил воспитывать детей по-советски
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию сцен насилия на телевидении
«А вы что, любите на женские животики смотреть?»
Избивший врача в Нижневартовске муж пациентки-мусульманки объяснил свой поступок
Покончивший с собой глава пермского СК оставил предсмертную записку
Суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Кабанова
Попова заявила о превышении уровня заболеваемости гриппом в 61 регионе России
Пострадавший на Эльбрусе альпинист Сергей Попов назвал действия гидов грамотными
Новости и материалы
Посольство России запросило у США данные о местонахождении зампреда «Новатэка» Джитвэя
Фетисов оценил приглашение Знарка в сборную России
Сторонники Греты Тунберг устроили в Берлине крупнейший в истории экопротест
Художник Ян Фабр предстанет перед судом за домогательства
Суд США выдал ордер на арест зампредседателя «Новатэка» Джитвэя
Леонова назвала Валиеву очевидным кандидатом в олимпийскую сборную
В Германии ХДС/ХСС догоняет СДПГ по уровню поддержки среди избирателей
Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума
Воробьев о решении Галицкого отойти от дел: Apple без Джобса уже 14-й iPhone выпускает
Судящаяся с Ники Минаж жертва мужа певицы пожаловалась на угрозы
Источник сообщил о частном визите Лукашенко в Сочи
Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана
Ученые обнаружили, что сперматозоиды с широкой головкой чаще достигают яйцеклетки
В Челябинском зоопарке зафиксировали массовое убийство животных
Гинцбург оценил включение «Спутника V» в национальный календарь прививок
Беглов уволил двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга
«Ъ» узнал о попытке самоубийства главы пермского СУ СК в 2020 году
Фигуристка Леонова удивилась, увидев Трусову на этапе Кубка России в Сызрани
Все новости
«Знарок за несколько месяцев до Олимпиады принял на себя такой удар»
Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею
Смертельный буран: на Эльбрусе погибли альпинисты
МЧС завершило операцию по поиску пропавших на Эльбрусе альпинистов
«Их нет нигде, все проданы». Почему дорогие iPhone 13 не найти в магазинах
В России возник дефицит на многие версии iPhone 13
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму
Как распределятся мандаты в Госдуме VIII созыва
Любишь закон нарушать, люби и денежки платить
Арбитраж перенес рассмотрение апелляции Google на решение по иску «Царьграда»
Минералку возьмут под контроль
В России создадут систему апробации минеральной воды от скважины до магазина
Фото дня: Меркель накормила попугаев в парке
Плейлист недели: Radiohead, СБПЧ, Клава Кока и BTS
Клава Кока спела о расставании с «душным» парнем в песне «Ла Ла Ла»
Кому обязательно нужно пройти техосмотр
В РСА рассказали, водители каких автомобилей должны пройти техосмотр
Как выжить после нападения акулы
Врач рассказал, как спастить при укусе акулы
«Охота на ведьм и культура отмены добираются до всех»
Как автор Гринча попал под культуру отмены спустя 30 лет после смерти
«Главный недостаток — звук в динамике». Депутатам раздадут новые телефоны
Госдума закупила 450 китайских смартфонов
Во Флориде по делу о неуплате налогов арестован россиянин Марк Джитвэй
Суд в США установил залог в $80 млн за освобождение топ-менеджера «Новатэка»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях