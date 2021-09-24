Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране

В Минэкономики Германии рассказали, что следят за ситуацией с ценами на газ, но не намерены вмешиваться в процесс закупки газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства страны Беате Барон.

По словам Барон, правительство ФРГ не занимается закупками газа у России и не имеет договоров о поставках газа с частными компаниями или с частными партнерами, но наблюдают за ситуацией.

Также она рассказала о запасах газа в стране.

«Газохранилища сейчас, в настоящее время заполнены на 64,69%. Это меньше, чем в прошлом году, это правда», — сказала Барон.

При этом она отметила, что общий объем газа в Германии составляет 24,6 миллиарда кубометров. По ее словам, это в 16 раз больше, чем в газохранилищах Великобритании.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд.

Как отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах. Кроме того, на стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2», указал эксперт.

В Германии же высокие цены на газ объяснили проводимой в стране «зеленой» политикой. Там заявили, что Германии «как можно скорее» необходим «Северный поток — 2».