Премьер-министр Украины обвинил Россию в росте цен на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в украинском парламенте заявил, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», которую якобы устроил «Газпром» для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», передает ТАСС.

По его словам, это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта с российской стороны в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы.

Также Шмыгаль добавил, что стоимость газа для украинцев до конца отопительного сезона меняться не будет. Он отметил, что в целом страна готова к отопительному сезону.

На прошлой неделе депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе.

На прошлой неделе цена газа в Европе несколько раз достигала $950 за тысячу кубометров.