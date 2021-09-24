ЦБ аннулировал лицензию у НКО «Финчер»

Банк России аннулировал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер». По величине активов кредитная организация занимала 350-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.

Аннулирование лицензии произошло после ходатайства «Финчера», направленного в ЦБ, в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

Уточняется, что данная НКО не является участником системы страхования вкладов.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у Энергомашбанка. Решение было принято в связи с тем, что кредитная организация полностью утратила свой капитал, занималась высоко-рисковой бизнес-моделью, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.