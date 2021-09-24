«Ведомости»: власти рассматривают возможность компенсации больничных самозанятым

Минэкономразвития изучает возможность введения социальных гарантий самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат. Это следует из письма министерства, направленного в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС), передают «Ведомости».

В настоящее время у самозанятых нет возможности делать отчисления в ФСС, поэтому они не могут претендовать на компенсацию больничных и декретные выплаты.

«Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учетом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», — рассказали в Минтруде.

В свою очередь вице-президент ВСС Виктор Дубровин заявил, что организация изучит письмо Минэкономразвития и готова к конструктивному диалогу.

Ранее с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении самозанятым права добровольно платить за себя страховые взносы, чтобы получать компенсацию больничных и декретные выплаты, выступала «Опора России».

Тогда Минтруд в ответном письме сообщал, что ФСС провел анализ поступивших взносов и выплат добровольных плательщиков и пришел к выводу, что объем поступающих в фонд денег заметно ниже, чем объем выплат. Если в число добровольных плательщиков включить и самозанятых, то у ФСС может образоваться дефицит бюджета.

По данным ФСС, в России в прошлом году было зарегистрировано 24 659 человек, добровольно вступивших в систему обязательного соцстрахования. В 2019 году они перечислили в фонд 96,8 млн руб. взносов, а в 2020 году получили в виде выплат почти в 9 раз больше – 852,7 млн руб.

Ранее в ФНС рассказали, что в России в качестве самозанятых зарегистрировано 3 млн человек.