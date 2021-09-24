«Росатом» предоставит месторождению золота персональный атомный ледокол

Казахская компания KAZ Minerals получит в свое распоряжение российский атомный ледокол. Об этом рассказали в пресс-службе «Росатома». Речь идет о строящемся ледоколе «Чукотка», поясняет «Ъ».

«Росатом» и KAZ Minerals вместе работают на Баимский медно-золотом проекте на полуострове, где добывается медь и золото.

Компании хотят предоставить ледокол для перевоза грузов компании. «Чукотка» станет четвертым серийным ледоколом проекта 22220 мощностью 60 МВт, который будет спущен на воду после 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на испытания в море выйдет второй серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Генералиссимус Суворов». Заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев заявил, что подлодке предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ.